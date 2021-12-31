|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|GÜLPERİ BAHAR YAŞ : 89
|Vefat Tarihi
|:
|31 Aralık 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ORHAN BAHAR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5327076654
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ORHAN, BURHAN VE MEHMET BAHAR'IN ANNELERİ, MEHMET KARADAĞ'IN KAYINVALİDELERİ, AHMET VE RAHMETLİ MEHMET KARAHAN'IN ABLALARI, BEKİR VE MEHMET SAĞIR'IN TEYZELERİ, MUSTAFA VE EŞREF KARAHAN'IN HALALARI GÜLPERİ BAHAR VEFAT ETTİ.
Gülperi Bahar Vefat Etti 31.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
31 Aralık 2021 Cuma 10:22
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