Gülperi Bahar Vefat Etti 31.12.2021

Yakınları

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ORHAN, BURHAN VE MEHMET BAHAR'IN ANNELERİ, MEHMET KARADAĞ'IN KAYINVALİDELERİ, AHMET VE RAHMETLİ MEHMET KARAHAN'IN ABLALARI, BEKİR VE MEHMET SAĞIR'IN TEYZELERİ, MUSTAFA VE EŞREF KARAHAN'IN HALALARI GÜLPERİ BAHAR VEFAT ETTİ.