|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|GÜLİSTAN ÇETİN YAŞ : 73
|Vefat Tarihi
|:
|09 Nisan 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|GAFFARİ ÇETİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5422270846
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ASKERLİK ŞUBESİ PERSONELİ ALİ HAYDAR, GAFFARİ VE UMUT ÇETİN'İN ANNELERİ, ALİ BOZDUMAN'IN KAYINVALİDELERİ, GÜLİSTAN ÇETİN VEFAT ETTİ.
Gülistan Çetin Vefat Etti 09.04.2022
adıyamanlılar net
09 Nisan 2022 Cumartesi 14:52
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