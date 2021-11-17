|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|GULEY BİÇER YAŞ : 115
|Vefat Tarihi
|:
|17 Kasım 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|ZEYNAL ABİDİN ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MAHMUT ÖZBİLGİN
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5339665083
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET VE MUSTAFA BİÇER'İN ANNELERİ; YAŞAR ÖZBİLGİN, AHMET SÖGER VE MUSTAFA AZBAY'IN KAYINVALİDELERİ, ABDURRAHMAN VE SALİH BİÇER'İN YENGELERİ GULEY BİÇER VEFAT ETTİ.
Guley Biçer Vefat Etti 17.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
17 Kasım 2021 Çarşamba 09:21
241 Okunma