Guley Biçer Vefat Etti 17.11.2021

Yakınları

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MEHMET VE MUSTAFA BİÇER'İN ANNELERİ; YAŞAR ÖZBİLGİN, AHMET SÖGER VE MUSTAFA AZBAY'IN KAYINVALİDELERİ, ABDURRAHMAN VE SALİH BİÇER'İN YENGELERİ GULEY BİÇER VEFAT ETTİ.