|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|GÜL HANIM KURUTMAZ YAŞ : 78
|Vefat Tarihi
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|06 Mart 2022 Pazar
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|OSMAN AYDIN
|Yakınlığı
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|ENİŞTESİ
|Telefon
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|5355453037
|Taziye Adresi
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|YENİPINAR MAH. YENİPINAR TAZİYE EVİ
|Yakınları
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|SIRATUT MAH. SAKİNLERİNDEN MERHUM MAHMUT KÜLÜNG'ÜN ABLASI ÖMER VE MUSTAFA KURUTMAZ'IN ANNESİ MEHMET KELEŞ, OSMAN AYDIN VE HABİP BAYİMA'NIN KAYINVALİDESİ ÇARŞI ESNAFLARINDAN KÖŞKER MEHMET KURUTMAZ'IN EŞİ GÜL HANIM KURUTMAZ VEFAT ETMİŞTİR.
Gül Hanım Kurutmaz Vefat Etti 06.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
07 Mart 2022 Pazartesi 09:20
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