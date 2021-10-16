|efat Edenin Adı Soyadı
|:
|FİDAN ÇETİNTAŞ YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|16 Ekim 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|HACI YUSUF ÇETİNTAŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5323077336
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAH. MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|YEŞİLYURT MAH. SAKİNLERİNDEN HACI YUSUF ÇETİNTAŞ'IN ANNESİ ŞÜKRÜ, HACI VE MUSTAFA KARADAĞ'IN ABLASI FİDAN ÇETİNTAŞ VEFAT ETMİŞTİR.
Fidan Çetin Vefat Etti 16.10.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
16 Ekim 2021 Cumartesi 20:47
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