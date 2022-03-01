|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA YILDIRIM YAŞ : 97
|Vefat Tarihi
|:
|01 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MÜSLÜM YILDIRIM
|Yakınlığı
|:
|DAMADI
|Telefon
|:
|5398283188
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SELVİ, EMİNE, FATMA VE MAHMUT YILDIRIM'IN ANNELERİ, FATMA YILDIRIM VEFAT ETTİ.
Fatma Yıldırım Vefat Etti 01.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
01 Mart 2022 Salı 09:59
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