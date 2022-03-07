|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA YAŞAR YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
|:
|05 Mart 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUHİTTİN YAŞAR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5327662881
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAH. AHMET TOHUMCU TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MUHİTTİN, NURİ, AHMET VE ŞAHİN YAŞAR'IN ANNESİ SAİT TUNÇ, SAĞLIK MÜD. PERSONELİ ABDURRAHMAN YAŞAR, YUSUF YÖRDEM VE ABDURRAHMAN KARABABA'NIN KAYINVALİDESİ FATMA YAŞAR VEFAT ETMİŞTİR.
Fatma Yaşar Vefat Etti 05.03.2022
ADIYAMAN HABERLERİ
adıyamanlılar net
07 Mart 2022 Pazartesi 09:18
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