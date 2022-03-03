|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA TEKİN YAŞ : 78
|Vefat Tarihi
|:
|02 Mart 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BAĞPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|NEVZAT TEKİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5353266400
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, AHMET TOHUMCU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BAĞPINAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN YUSUF TEKİN'İN HANIMI; NEVZAT, MUSTAFA VE NİHAT TEKİN'İN ANNELERİ; MEHMET, ŞEYHO VE ALİ BİLGİN'İN ABLALARI FATMA TEKİN VEFAT ETTİ.
Fatma Tekin Vefat Etti 02.03.2022
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adıyamanlılar net
03 Mart 2022 Perşembe 09:09
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