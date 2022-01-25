|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA TAŞTAN YAŞ : 60
|Vefat Tarihi
|:
|25 Ocak 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MAZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
|:
|HÜSEYİN TAŞTAN
|Yakınlığı
|:
|EŞİ
|Telefon
|:
|5426448802
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HÜSEYİN TAŞTAN'IN HANIMI, ABUZER TOSUN'UN KIZI, HAMZA TOSUN'UN ABLASI, ABUZER TAŞTAN'IN ANNESİ, MEHMET TAŞTAN'IN YENGESİ, FATMA TAŞTAN VEFAT ETTİ.
Fatma Taştan Vefat Etti 25.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
25 Ocak 2022 Salı 11:22
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