|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA TAŞAR YAŞ : 39
|Vefat Tarihi
|:
|22 Şubat 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MAHMUT TAŞAR
|Yakınlığı
|:
|EŞİ
|Telefon
|:
|5373605369
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MAHMUT TAŞAR'IN HANIMI; KEREM, FATİH VE MİKAİL TAŞAR'IN ANNELERİ, MEHMET VE AZİZ TAŞAR, HASAN, ŞEYHO, ABDULLAH, RAMAZAN VE MUSTAFA TAŞTAŞ'IN YENGELERİ FATMA TAŞAR VEFAT ETTİ.
Fatma Taşar Vefat Etti 22.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
22 Şubat 2022 Salı 09:35
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