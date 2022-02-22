Fatma Taşar Vefat Etti 22.02.2022

Yakınları

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MAHMUT TAŞAR'IN HANIMI; KEREM, FATİH VE MİKAİL TAŞAR'IN ANNELERİ, MEHMET VE AZİZ TAŞAR, HASAN, ŞEYHO, ABDULLAH, RAMAZAN VE MUSTAFA TAŞTAŞ'IN YENGELERİ FATMA TAŞAR VEFAT ETTİ.