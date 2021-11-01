|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA MAMA YAŞ : 75
|Vefat Tarihi
|:
|01 Kasım 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|KARAPINAR MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KARAPINAR MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MAHMUT ÇETİNKAYA
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5333465304
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ HÜSEYİN MAMA'NIN HANIMI, RIZA ÖK'ÜN KIZKARDEŞİ; ABUZER, MEHMET MAMA, MAHMUT VE ALİ ÇETİNKAYA'NIN ANNELERİ, FATMA MAMA VEFAT ETTİ.
Fatma Mama Vefat Etti 01.11.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ, ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
01 Kasım 2021 Pazartesi 09:27
2 Okunma