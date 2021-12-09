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Fatma Kavlak Vefat Etti 09.12.2021

ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
09 Aralık 2021 Perşembe 09:16
3 Okunma
Fatma Kavlak Vefat Etti 09.12.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : FATMA KAVLAK YAŞ : 89
Vefat Tarihi : 08 Aralık 2021 Çarşamba
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : MEHMET KAVLAK
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5376309325
Taziye Adresi : FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : YUSUF VE MEHMET KAVLAK'IN ANNELERİ, MEHMET ÇALIŞKAN'IN KAYINVALİDESİ FATMA KAVLAK VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Fatma Kavlak Vefat Etti 09.12.2021
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