|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA KAVLAK YAŞ : 89
|Vefat Tarihi
|:
|08 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET KAVLAK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5376309325
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YUSUF VE MEHMET KAVLAK'IN ANNELERİ, MEHMET ÇALIŞKAN'IN KAYINVALİDESİ FATMA KAVLAK VEFAT ETTİ.
Fatma Kavlak Vefat Etti 09.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
09 Aralık 2021 Perşembe 09:16
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