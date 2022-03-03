Fatma Kaplan Vefat Etti 03.03.2022

|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|FATMA KAPLAN YAŞ : 57
|Vefat Tarihi
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|03 Mart 2022 Perşembe
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|MUSTAFA KAPLAN
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
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|5432351637
|Taziye Adresi
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|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|EYÜP KAPLAN'IN HANIMI; MUSTAFA, SERKAN VE ERKAN KAPLAN'IN ANNELERİ, MİLLİ EĞİTİM PERSONELİ ZEYNAL ABİDİN EKEN'İN KAYINVALİDESİ, MEHMET KAPAR'IN YEĞENİ FATMA KAPLAN VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 03.03.2022 09:15