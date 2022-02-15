|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|FATMA HATUN TUZCU YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
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|15 Şubat 2022 Salı
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|ÖMER TUZCU
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
|:
|5325264758
|Taziye Adresi
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|BARBAROS HAYRETTİN MAH. ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ MUSTAFA TUZCU'NUN HANIMI; ÖMER, HAYDAR VE MURAT TUZCU'NUN ANNELERİ; RAMİZ, MUHİTTİN VE MUSA TUZCU'NUN ABLALARI ,AHMET ÖZTEKİN, MEHMET TEPEGÜL VE HALİL FIRAT'IN KAYINVALİDELERİ FATMA HATUN TUZCU VEFAT ETTİ.
Fatma Hatun Tuzcu Vefat Etti 15.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
15 Şubat 2022 Salı 10:32
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