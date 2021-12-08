|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA DEMİRCİ (YAŞI : 80)
|Vefat Tarihi
|:
|08 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|KARAPINAR MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KARAPINAR CAMİİ
|Yakını
|:
|MULLA DEMİRCİ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5367349162
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|KOTUR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MULLA VE MEHMET DEMİRCİ'NİN ANNELERİ, FATMA DEMİRCİ VEFAT ETTİ.
Fatma Demirci Vefat Etti 08.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
08 Aralık 2021 Çarşamba 10:30
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