|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA DEĞİRMENCİ YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|02 Kasım 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUSTAFA DEĞİRMENCİ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5365113874
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET, MUSTAFA, ABDURRAHMAN VE SIDIKA DEĞİRMENCİ'NİN ANNELERİ, RAHMETLİ DURSUN DEĞİRMENCİ'NİN HANIMI FATMA DEĞİRMENCİ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
Fatma Değirmenci Vefat Etti 02.11.2021
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adıyamanlılar net
02 Kasım 2021 Salı 09:25
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