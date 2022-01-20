|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA ÇELİK YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|18 Ocak 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|YARMA KAYA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 18:OO YARMA KAYA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MAHMUT ÇELİK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5326631852
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÖRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YARMA KAYA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MAHMUT VE ABUZER ÇELİK'İN ANNELERİ FATMA ÇELİK VEFAT ETTİ.
Fatma çelik Vefat Etti 18.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
20 Ocak 2022 Perşembe 11:24
2 Okunma