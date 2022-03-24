|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA BUĞDACİ YAŞ : 74
|Vefat Tarihi
|:
|24 Mart 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|VARLIK KÖYÜ MUSTAFA BEYLİ MEZRASI MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE VARLIK KÖYÜ MUSTAFA BEYLİ MEZRASI MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|GÜLABİ BUĞDACİ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5355082749
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HALİL BUĞDACİ'NİN HANIMI; MEHMET, HÜSEYİN, TURABİ VE GÜLABİ BUĞDACİ'NİN ANNELERİ, FATMA BUĞDACİ VEFAT ETTİ.
Fatma Buğdaci Vefat Etti 24.03.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
24 Mart 2022 Perşembe 11:08
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