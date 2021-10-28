|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA AYIK YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|28 Ekim 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|KAMİL AYIK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5325950710
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN-HASANCIK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN KAMİL VE KADİR AYIK'IN ANNELERİ, KADİR, ABUZER VE İTFAİYE'DEN EMEKLİ MUSTAFA YÖRÜK'ÜN TEYZELERİ, FATMA AYIK VEFAT ETTİ.
Fatma Ayık Vefat Etti 28.10.2021
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT,
adıyamanlılar net
28 Ekim 2021 Perşembe 20:14
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