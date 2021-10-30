|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA ATALAY YAŞ : 76
|Vefat Tarihi
|:
|30 Ekim 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|SAİT ATALAY
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5442436205
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ ABDULHAMİT ATALAY'IN HANIMI; RIFAT, SAİT, ORHAN, MEHMET ALİ VE MAHMUT ATALAY'IN ANNELERİ; MEHMET, NECMETTİN, EŞREF ATALAY, ABİDİN AĞIR VE ŞÜKRÜ ALADAĞ'IN YENGELERİ; RAHMETLİ BEDİR ALADAĞ, HASAN TEPE VE BEKİR BAKIR'IN KAYINVALİDELERİ FATMA ATALAY VEFAT ETTİ.
Fatma Atalay Vefat Etti 30.10.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
30 Ekim 2021 Cumartesi 13:07
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