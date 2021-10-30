Fatma Atalay Vefat Etti 30.10.2021

Yakınları

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RAHMETLİ ABDULHAMİT ATALAY'IN HANIMI; RIFAT, SAİT, ORHAN, MEHMET ALİ VE MAHMUT ATALAY'IN ANNELERİ; MEHMET, NECMETTİN, EŞREF ATALAY, ABİDİN AĞIR VE ŞÜKRÜ ALADAĞ'IN YENGELERİ; RAHMETLİ BEDİR ALADAĞ, HASAN TEPE VE BEKİR BAKIR'IN KAYINVALİDELERİ FATMA ATALAY VEFAT ETTİ.