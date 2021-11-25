Fatma Aslan Vefat Etti 24.11.2021

|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA ASLAN YAŞ : 87
|Vefat Tarihi
|:
|24 Kasım 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ZİYA ASLAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5378275032
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SAMSAT KİLİSAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN SIDDIK ASLAN'IN HANIMI; MEHMET, HACI VE KADİR KESER'İN ABLALARI; SAİT, NURİ, KİLİSAN HOCASI MEHMET ASLAN, MUSTAFA, MEHMET VE SEYFETTİN ÖZYALVAÇ'IN YENGELARI FATMA ASLAN VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 25.11.2021 13:33