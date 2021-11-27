|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA ARSLAN YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
|:
|27 Kasım 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|HÜSEYİN ARSLAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5373115272
|Taziye Adresi
|:
|FATİH MAHALLESİ, ALİ YILMAZ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YEDİOLUK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HÜSEYİN VE NAZİF ARSLAN'IN ANNELERİ, FATMA ARSLAN VEFAT ETTİ.
Fatma Arslan Vefat Etti 27.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
27 Kasım 2021 Cumartesi 13:51
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