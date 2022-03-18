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Fatma Arslan Vefat Etti 18.03.2022

ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
18 Mart 2022 Cuma 10:01
8 Okunma
Fatma Arslan Vefat Etti 18.03.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : FATMA ARSLAN YAŞ : 85
Vefat Tarihi : 18 Mart 2022 Cuma
Defin Yeri : FELEKET KÖYÜ MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE FELEKET KÖYÜ MEZARLIĞI
Yakını : MEHMET ŞAHİN
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5433872187
Taziye Adresi : YENİ MAHALLE CEM EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : RAHMETLİ MEHMET ARSLAN (HEMİ ŞEĞE)'NİN KIZI; ALİ, ABUZER, ABDURRAHMAN, ŞEYHO VE ALİ ARSLAN'IN ABLALARI, MEHMET VE BİLAL ŞAHİN'İN ANNELERİ, FATMA ARSLAN VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Fatma Arslan Vefat Etti 18.03.2022
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