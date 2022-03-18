|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA ARSLAN YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|18 Mart 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|FELEKET KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE FELEKET KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MEHMET ŞAHİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5433872187
|Taziye Adresi
|:
|YENİ MAHALLE CEM EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ MEHMET ARSLAN (HEMİ ŞEĞE)'NİN KIZI; ALİ, ABUZER, ABDURRAHMAN, ŞEYHO VE ALİ ARSLAN'IN ABLALARI, MEHMET VE BİLAL ŞAHİN'İN ANNELERİ, FATMA ARSLAN VEFAT ETTİ.
Fatma Arslan Vefat Etti 18.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
18 Mart 2022 Cuma 10:01
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