|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA ARSLAN YAŞ : 82
|Vefat Tarihi
|:
|03 Şubat 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUSTAFA ARSLAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5353395786
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MUSTAFA,ORHAN,BÜLENT,TÜRKAN,SONGÜL VE YILDIZ ARSLAN'IN ANNELERİ FATMA ARSLAN VEFAT ETMİŞTİR
Fatma Arslan Vefat Etti 03.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
03 Şubat 2022 Perşembe 13:49
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