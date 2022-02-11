|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA ALAGÖZ YAŞ : 93
|Vefat Tarihi
|:
|11 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET ERCAN
|Yakınlığı
|:
|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5355453611
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAHALLESİ, LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HACI YUSUF, ZEYNAL, MEHMET VE ORHAN ALAGÖZ'ÜN ANNELERİ; ŞEYH MÜSLÜM ALAGÖZ, MEHMET, ERCAN VE SEYFİ AKGÜN'ÜN KAYINVALİDELERİ FATMA ALAGÖZ VEFAT ETTİ.
Fatma Alagöz Vefat Etti 11.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
11 Şubat 2022 Cuma 09:24
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