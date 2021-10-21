|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATMA ADAK YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|20 Ekim 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|DOĞAN ADAK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5323729089
|Taziye Adresi
|:
|YENİ MAHALLE CEM EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ HASAN ADAK'IN HANIMI, DOĞAN ADAK'IN ANNESİ; KAMBER, VE YUSUF ADAK'IN YENGELERİ, AZİZ ŞAHİN'İN KIZKARDEŞİ, AV. HÜSEYİN ADAK'IN NİNESİ FATMA ADAK VEFAT ETTİ.
Fatma Adak Vefat Etti 20.10.2021
ADIYAMAN ÖLÜM HABERLERİ
adıyamanlılar net
21 Ekim 2021 Perşembe 10:26
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