|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATİME ZEYNEP ASLAN YAŞ : 0
|Vefat Tarihi
|:
|05 Nisan 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUSTAFA OĞUZ ASLAN
|Yakınlığı
|:
|BABASI
|Telefon
|:
|5066929677
|Taziye Adresi
|:
|ALİTAŞI MAHALLESİ, İMAM-I AZAM CAMİİ SK. BOZBEY APT. C-BLOK KAT:5-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HASAN ASLAN VE HACI YUSUF ÇELEBİ'NİN TORUNLARI, ECZACI MUSTAFA OĞUZ ASLAN'IN KIZI FATİME ZEYNEP ASLAN VEFAT ETTİ.
Fatime Zeynep Aslan Vefat Etti 05.04.2022
adıyamanlılar net
05 Nisan 2022 Salı 11:53
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