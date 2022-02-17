|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FATİH ORHAN YAŞ : 25
|Vefat Tarihi
|:
|17 Şubat 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|KEMAL ORHAN
|Yakınlığı
|:
|AMCASI
|Telefon
|:
|5357146277
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ZEYNAL ORHAN'IN OĞLU, MEHMET VE BEKİR ORHAN'IN TORUNLARI; RAMAZAN, OSMAN, MUSTAFA, KEMAL, ALİ, ÖMER, DAVUT, BEKİR, YAKUP ORHAN VE ZİYA TÜMAY'IN YEĞENLERİ FATİH ORHAN VEFAT ETTİ.
Fatih Orhan Vefat Etti 17.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
17 Şubat 2022 Perşembe 15:06
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