|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FAHRİYE GÜRBÜZCAN YAŞ : 74
|Vefat Tarihi
|:
|10 Mart 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 12:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET GÜRBÜZCAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5324735183
|Taziye Adresi
|:
|KABCAMİ MAH. SAKİNE YALÇIN TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|MAHMUT GÜRBÜZCAN'IN HANIMI; MEHMET, ABUZER, ŞÜKRÜ VE MUSTAFA GÜRBÜZCAN'IN ANNELERİ, ÖMER VE ABDULLAH ARTUĞ'UN KIZKARDEŞLERİ FAHRİYE GÜRBÜZCAN VEFAT ETTİ.
Fahriye Gürbüzcan Vefat Etti 10.03.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
10 Mart 2022 Perşembe 09:34
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