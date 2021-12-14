|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|FAHRİYE ATCI YAŞ : 75
|Vefat Tarihi
|:
|13 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|ELMACIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ ELMACIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MUHİTTİN ATCI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5326927934
|Taziye Adresi
|:
|ELMACIK KÖYÜ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN ELMACIK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MUHİTTİN, BAHRİ, İMAM, DAVUT VE ZEKERİYA ATCI'NIN ANNELERİ, FAHRİYE ATCI VEFAT ETTİ.
Fahriye Atcı Vefat Etti 13.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN ÖLÜM
adıyamanlılar net
14 Aralık 2021 Salı 09:26
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