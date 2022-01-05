|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EROL ÇİL YAŞ : 52
|Vefat Tarihi
|:
|05 Ocak 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|SERDAR ÇİL
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5373346475
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|PALANLI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN EMEKLİ ÖĞRETMEN MAHMUT ÇİL'İN OĞLU, ÖĞRETMEN CENGİZ, ALİ RIZA VE MÜFTÜLÜK PERSONELİ SERDAR ÇİL'İN ABİLERİ, TİCARET MTAL ANADOLU LİSESİ MÜDÜR YARDIMCISI EROL ÇİL VEFAT ETTİ.
Erol Çil Vefat Etti 05.01.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
05 Ocak 2022 Çarşamba 09:25
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