|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|ERKAN ÇABUKER YAŞ : 16
|Vefat Tarihi
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|10 Aralık 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|DAĞ KUYUCAK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE DAĞ KUYUCAK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|HÜSEYİN ÇABUKER
|Yakınlığı
|:
|BABASI
|Telefon
|:
|5343027210
|Taziye Adresi
|:
|DAĞ KUYUCAK KÖYÜ
|Yakınları
|:
|ABDURRAHMAN BAĞCI'NIN TORUNU, HÜSEYİN ÇABUKER'İN OĞLU; EMİN, RAMAZAN, FEHMİ, MEVLÜT ÇABUKER ABDULLAH VE RAMAZAN BAĞCI'NIN YEĞENLERİ ERKAN ÇABUKER VEFAT ETTİ.
Erkan Çabuker Vefat Etti 10.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
10 Aralık 2021 Cuma 11:56
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