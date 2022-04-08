|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EMİŞ ERDİNÇ YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|08 Nisan 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|KAHTA BOĞAZKAYA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ KAHTA BOĞAZKAYA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MEHMET ERDİNÇ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5073176480
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BOĞAZKAYA (HAMŞİK) KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HACI HASAN ERNDİNÇ'İN HANIMI; SELİM, MUSTAFA, AHMET VE MEHMET ERDİNÇ'İN ANNELERİ EMİŞ ERDİNÇ VEFAT ETTİ.
Emiş Erdinç Vefat Etti 08.04.2022
adıyamanlılar net
08 Nisan 2022 Cuma 18:15
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