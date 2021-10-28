Emine Yoldaş Vefat Etti 27.10.2021

|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|EMİNE YOLDAŞ YAŞI : 72
|Vefat Tarihi
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|27 Ekim 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|ABDURRAHMAN YOLDAŞ
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
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|5052613639
|Taziye Adresi
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|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|FAİK, ABDURRAHMAN, MEHMET, İBRAHİM, YAKUP VE FATİH YOLDAŞ'IN ANNELERİ, RAHMETLİ ALİ YOLDAŞ'IN HANIMI EMİNE YOLDAŞ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
Son Güncelleme: 28.10.2021 12:10