|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EMİNE YILDIRIM YAŞ : 38
|Vefat Tarihi
|:
|15 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MÜSLÜM YILDIRIM
|Yakınlığı
|:
|KAYINPEDERİ
|Telefon
|:
|5398283188
|Taziye Adresi
|:
|TURGUTREİS MAH. RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ORHAN YILDIRIM'IN EŞİ MÜSLÜM YILDIRIM'IN GELİNİ ŞEYHO TAŞAR'IN KIZI EMİNE YILDIRIM VEFAT ETMİŞTİR.
Emine Yıldırım Vefat Etti 15.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
15 Ocak 2022 Cumartesi 18:16
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