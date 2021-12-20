|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EMİNE SARI YAŞ : 94
|Vefat Tarihi
|:
|18 Aralık 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|AHMET SARI
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5358234394
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÖRENTAŞ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN RAHMETLİ MEHMET SARI'NIN KIZI, HATİCE POLAT'IN ANNESİ; AHMET, MEHMET, RIFAT SARI VE NASUH ERDOĞAN'IN NİNENELRİ, EMİNE SARI VEFAT ETTİ.
Emine Sarı Vefat Etti 18.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
20 Aralık 2021 Pazartesi 09:47
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