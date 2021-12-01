|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EMİNE ÖZEL YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|01 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|ÇEMBERLİTAŞ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE ÇEMBERLİTAŞ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ARİF ÖZEL
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5321525638
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ÇEMBERLİTAŞ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ARİF VE MEHMET ÖZEL'İN ANNELERİ EMİNE ÖZEL VEFAT ETTİ.
Emine Özel Vefat Etti 01.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
01 Aralık 2021 Çarşamba 09:15
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