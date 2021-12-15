|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EMİNE KÜÇÜKKAYA YAŞ : 76
|Vefat Tarihi
|:
|15 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|YAŞAR KÜÇÜKKAYA
|Yakınlığı
|:
|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5366065846
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HAYDARAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET, MEHMET ŞEYHO VE MUSTAFA KÜÇÜKKKAYA'NIN ANNELERİ; HACI, KADİR VE MEHMET KÜÇÜKKAYA'NIN ABLALARI, YAŞAR KÜÇÜKKAYA'NIN KAYINVALİDESİ EMİNE KÜÇÜKKAYA VEFAT ETTİ.
Emine Küçükkaya Vefat Etti 15.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
15 Aralık 2021 Çarşamba 10:15
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