|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EMİNE KAYHAN YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|29 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET KAYHAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5446810200
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET VE BEDİR KAYHAN'IN ANNELERİ; MEHMET BOZAN, MUSTAFA VE İLYAS KAYHAN'IN NİNELERİ, EMİNE KAYHAN VEFAT ETTİ.
Emine Kayhan Vefat Etti 29.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
29 Mart 2022 Salı 11:32
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