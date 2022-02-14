|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EMİNE KARAYAZI YAŞ : 51
|Vefat Tarihi
|:
|14 Şubat 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDURRAHMAN OĞUZ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5307372712
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|TEKEL'DEN EMEKLİ ÖMER KARAYAZI'NIN HANIMI, HASTAHANE PERSONELİ MEHMET KARAYAZI'NIN YENGESİ; YASİN, MUSTAFA VE RAMAZAN OĞUZ'UN YEĞENLERİ, RAHMETLİ RAMAZAN OĞUZ'UN KIZI EMİNE KARAYAZI VEFAT ETTİ.
Emine Karayazı Vefat Etti 14.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
14 Şubat 2022 Pazartesi 15:46
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