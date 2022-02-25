|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EMİNE KAMAY YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|25 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|KADİR ILGAR
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5446562543
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SÜMERBANK'TAN EMEKLİ RAHMETLİ MEHMET KAMAY'IN HANIMI; AHMET, MEHMET, FARUK GÜNAY, MUSTAFA VE HALİL YALÇIN'IN TEYZELERİ; KADİR, ABDULLAH, GÜVEN, HASAN, ÖMER, MEHMET, YUNUS, TAYFUN, MEHMET VE MUSTAFA ILGAR'IN HALALARI EMİNE KAMAY VEFAT ETTİ.
Emine Kamay Vefat Etti 25.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
25 Şubat 2022 Cuma 10:51
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