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Emine Gürbüz Vefat Etti 10.04.2022

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
10 Nisan 2022 Pazar 22:42
4 Okunma
Emine Gürbüz Vefat Etti 10.04.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : EMİNE GÜRBÜZ YAŞ : 90
Vefat Tarihi : 10 Nisan 2022 Pazar
Defin Yeri : DOYRAN KÖYÜ MEZARLIĞI
Defin Zamanı : SAAT 10:30 DOYRAN KÖYÜ MEZARLIĞI
Yakını : MAHMUT GÜRBÜZ
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5388271924
Taziye Adresi : SÜMEREVLER MAH. ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ
Yakınları : DOYRAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HALİL GÜRBÜZ'ÜN EŞİ MAHMUT, FEDLİ, MEHMET, BASRİ VE MEHMET GÜRBÜZ'ÜN ANNESİ MAHMUT VE BELEDİYE'DEN EMEKLİ MUSTAFA BİLGİÇ'İN ABLASI EMİNE GÜRBÜZ VEFAT ETMİŞTİR.
Son Güncelleme: 10.04.2022 22:46
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