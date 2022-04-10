Emine Gürbüz Vefat Etti 10.04.2022

|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EMİNE GÜRBÜZ YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|10 Nisan 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|DOYRAN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 10:30 DOYRAN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|MAHMUT GÜRBÜZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5388271924
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAH. ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|DOYRAN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HALİL GÜRBÜZ'ÜN EŞİ MAHMUT, FEDLİ, MEHMET, BASRİ VE MEHMET GÜRBÜZ'ÜN ANNESİ MAHMUT VE BELEDİYE'DEN EMEKLİ MUSTAFA BİLGİÇ'İN ABLASI EMİNE GÜRBÜZ VEFAT ETMİŞTİR.
Son Güncelleme: 10.04.2022 22:46