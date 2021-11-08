|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|EMİNE ÇİÇEK YAŞ : 58
|Vefat Tarihi
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|08 Kasım 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|ZEYNAL ABİDİN ŞAHİN
|Yakınlığı
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|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5537928256
|Taziye Adresi
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|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|İNCEBAĞ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ORMANDAN EMEKLİ MEHMET ÇİÇEK'İN HANIMI; ZEYNAL, ÖMER, ALİ VE TURAN ÇİÇEK'İN YENGELERİ; ALİ ŞAHİN'İN KIZI SIRRI, MAHMUT, MÜJDAT VE CEBRAİL ŞAHİN'İN ABLALARI; GAFFARİ, AHMET VE MEHMET ÇİÇEK'İN ANNELERİ; NEBİ AVCI'NIN KAYINVALİDESİ, AV. ZEYNAL ABİDİN ŞAHİN'İN HALASI EMİNE ÇİÇEK VEFAT ETTİ.
Emine Çiçek Vefat Etti 08.11.2021
ADIYAMAN HABER,
adıyamanlılar net
08 Kasım 2021 Pazartesi 09:24
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