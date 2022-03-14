|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EMİNE ÇELİK YAŞ : 73
|Vefat Tarihi
|:
|13 Mart 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|GÖZEBAŞI KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|BURHAN ÇELİK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5323101104
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET ÇELİK'İN HANIMI, BURHAN ÇELİK'İN ANNESİ; NUSRET, İSMET VE MEHMET YAŞAR'IN KIZKARDEŞLERİ, RIZA VE LOKANTACI MEHMET ÇELİK'İN YENGELERİ, EMİNE ÇELİK VEFAT ETTİ.
Emine Çelik Vefat Etti 13.03.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
14 Mart 2022 Pazartesi 09:43
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