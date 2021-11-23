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Emine Bölücü Vefat Etti 23.11.2021

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
23 Kasım 2021 Salı 10:51
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Emine Bölücü Vefat Etti 23.11.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : EMİNE BÖLÜCÜ YAŞ : 90
Vefat Tarihi : 23 Kasım 2021 Salı
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : SABRİ KASIMOĞLU
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5055880205
Taziye Adresi : YENİPINAR MAHALLESİ, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : RAHMETLİ HACI MUSTAFA SAPDÜZEN'İN KIZI, RAHMETLİ HACI KASIMOĞLU KAZIM'IN HANIMI, SABRİ VE ATİLLA KASIMOĞLU'NUN ANNELERİ; ŞEVKET, HALİL VE AZİZ SAPDÜZEN'İN KIZKARDEŞLERİ EMİNE BÖLÜCÜ VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Emine Bölücü Vefat Etti 23.11.2021
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