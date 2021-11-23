|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EMİNE BÖLÜCÜ YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|23 Kasım 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|SABRİ KASIMOĞLU
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5055880205
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ HACI MUSTAFA SAPDÜZEN'İN KIZI, RAHMETLİ HACI KASIMOĞLU KAZIM'IN HANIMI, SABRİ VE ATİLLA KASIMOĞLU'NUN ANNELERİ; ŞEVKET, HALİL VE AZİZ SAPDÜZEN'İN KIZKARDEŞLERİ EMİNE BÖLÜCÜ VEFAT ETTİ.
Emine Bölücü Vefat Etti 23.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
23 Kasım 2021 Salı 10:51
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