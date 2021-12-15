|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EMİNE BİLGİÇ YAŞ : 93
|Vefat Tarihi
|:
|15 Aralık 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|ZEY KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE ZEY KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ALİ BİLGİÇ
|Yakınlığı
|:
|TORUNU
|Telefon
|:
|5349145002
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ZEY KÖYÜ SAKİNLERİNDEN CELAL, ZİYA, ABDURRAHMAN VE RÜSTEM BİLGİÇ'İN ANNELERİ, EMİNE BİLGİÇ VEFAT ETTİ.
Emine Bilgiç Vefat Etti 15.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
15 Aralık 2021 Çarşamba 10:12
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