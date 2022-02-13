|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|EMİN CANÖRDEK YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|13 Şubat 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|YUNUS CANÖRDEK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5377697162
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAH. MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|GERGERLİ RAMAZAN, MEHMET VE ÖĞRETMEN YUNUS CANÖRDEK'İN BABALARI EMİN CANÖRDEK VEFAT ETTİ.
Emin Acar Vefat Etti 13.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
13 Şubat 2022 Pazar 11:19
36 Okunma