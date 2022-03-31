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Elif Yaşar Vefat Etti 31.03.2022

ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
31 Mart 2022 Perşembe 10:24
3 Okunma
Elif Yaşar Vefat Etti 31.03.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : ELİF YAŞAR YAŞ : 73
Vefat Tarihi : 31 Mart 2022 Perşembe
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : DENİZ YAŞAR
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5318728044
Taziye Adresi : YUNUS EMRE MAH. MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ
Yakınları : ADIYAMAN BELEDİYE PERSONELLERİ MEHMET VE DENİZ; ŞAKİR VE ALİ YAŞAR'IN ANNELERİ, DEMİRCİ KAZIM YAŞAR'IN HANIMI, TEKELDEN EMEKLİ YAŞAR ÇAVUŞ'UN KAYINVALİDESİ ELİF YAŞAR VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Elif Yaşar Vefat Etti 31.03.2022
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