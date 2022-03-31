|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ELİF YAŞAR YAŞ : 73
|Vefat Tarihi
|:
|31 Mart 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|DENİZ YAŞAR
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5318728044
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAH. MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN BELEDİYE PERSONELLERİ MEHMET VE DENİZ; ŞAKİR VE ALİ YAŞAR'IN ANNELERİ, DEMİRCİ KAZIM YAŞAR'IN HANIMI, TEKELDEN EMEKLİ YAŞAR ÇAVUŞ'UN KAYINVALİDESİ ELİF YAŞAR VEFAT ETTİ.
Elif Yaşar Vefat Etti 31.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
31 Mart 2022 Perşembe 10:24
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