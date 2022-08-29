Galeriler Yazarlar
Adıyaman 40
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.164,96
ALTIN
1.012,72
DOLAR
18,18
STERLİN
21,31
EURO
18,23

Elif Tankut Vefat Etti

ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:27
9 Okunma
Elif Tankut Vefat Etti

Yaş : 77

Defin Yeri : YARIN ANTALYA KURŞUNLU MEZARLIĞI

Yakını : ALİ

Yakınlığı : OĞLU

Telefon : 5322135679

Taziye Adresi : ANTALYA - MURATPAŞA

Yakınları : RAHMETLİ NALBANT ABDURRAHMAN ARZIK'IN KIZI, RAHMETLİ GÜRBÜZ TANKUT'UN HANIMI; ALİ, TALİP, FERDA VE FUNDA TANKUT'UN ANNELERİ; NÖVFEL, HABİP, ADNAN VE ÖZCAN BOZDOĞAN'IN TEYZELERİ, RAHMETLİ YAŞAR, ŞEMSETTİN, ADNAN, GÜRHAN TANKUT VE AZİZ GÜZEL'İN YENGELERİ, KENAN VE BÜLENT ARZIK'IN HALALARI, BARAN ALP VE ÜMİT YAĞLI'NIN KAYINVALİDELERİ ELİF TANKUT VEFAT ETTİ.

Son Güncelleme: 30.08.2022 12:32
Anahtar Kelimeler:
Elif Tankut Vefat Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Şahin Vefat Etti
Mustafa Şahin Vefat Etti
Nevzat Boybey Vefat Etti
Nevzat Boybey Vefat Etti
Sait Boyraz Vefat Etti
Sait Boyraz Vefat Etti
Mehmet Balcı Vefat Etti
Mehmet Balcı Vefat Etti
Nuri Kaya Vefat Etti
Nuri Kaya Vefat Etti
Hayriye Arpacı Vefat Etti
Hayriye Arpacı Vefat Etti
Güley Atay Vefat Etti
Güley Atay Vefat Etti
Miraç Arslan Vefat Etti
Miraç Arslan Vefat Etti
Fatma Akdulum Vefat Etti
Fatma Akdulum Vefat Etti
Mahmut Çekim Vefat Etti
Mahmut Çekim Vefat Etti
Behiye Ayna Vefat Etti
Behiye Ayna Vefat Etti
Mehmet Avcı Vefat Etti
Mehmet Avcı Vefat Etti
Ayşe Tekin Vefat Etti
Ayşe Tekin Vefat Etti
Abuzer Fırat Vefat Etti
Abuzer Fırat Vefat Etti
Ganime Taşmaz Vefat Etti
Ganime Taşmaz Vefat Etti
Hüseyin Hazar Vefat Etti
Hüseyin Hazar Vefat Etti
İmmihan Yazan Vefat Etti
İmmihan Yazan Vefat Etti
Abuzer Sayın Vefat Etti 22.08.2022
Abuzer Sayın Vefat Etti 22.08.2022
Nedim Havan Vefat Etti 21.08.2022
Nedim Havan Vefat Etti 21.08.2022
Sabiha Bilgiç Vefat Etti 21.08.2022
Sabiha Bilgiç Vefat Etti 21.08.2022
Reşit Altun Vefat Etti 21.08.2022
Reşit Altun Vefat Etti 21.08.2022
Derya Kuştepe Vefat Etti 20.08.2022
Derya Kuştepe Vefat Etti 20.08.2022
Mahmut Hasan Güler Vefat Etti 20.08.2022
Mahmut Hasan Güler Vefat Etti 20.08.2022
Mahmut Hasan Güler Vefat Etti 20.08.2022
Mahmut Hasan Güler Vefat Etti 20.08.2022
Emine Kırlıoğlu Vefat Etti 20.08.2022
Emine Kırlıoğlu Vefat Etti 20.08.2022
Şeyho Temel Vefat Etti 20.08.2022
Şeyho Temel Vefat Etti 20.08.2022
Hatun Güven Vefat Etti 20.08.2022
Hatun Güven Vefat Etti 20.08.2022
Süleyman İvak Vefat Etti 19.08.2022
Süleyman İvak Vefat Etti 19.08.2022
Ali Yetiş Vefat Etti 19.08.2022
Ali Yetiş Vefat Etti 19.08.2022
Aişe Demirdal Vefat Etti 19.08.2022
Aişe Demirdal Vefat Etti 19.08.2022

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim