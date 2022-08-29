Elif Tankut Vefat Etti

Yaş : 77
Defin Yeri : YARIN ANTALYA KURŞUNLU MEZARLIĞI
Yakını : ALİ
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5322135679
Taziye Adresi : ANTALYA - MURATPAŞA
Yakınları : RAHMETLİ NALBANT ABDURRAHMAN ARZIK'IN KIZI, RAHMETLİ GÜRBÜZ TANKUT'UN HANIMI; ALİ, TALİP, FERDA VE FUNDA TANKUT'UN ANNELERİ; NÖVFEL, HABİP, ADNAN VE ÖZCAN BOZDOĞAN'IN TEYZELERİ, RAHMETLİ YAŞAR, ŞEMSETTİN, ADNAN, GÜRHAN TANKUT VE AZİZ GÜZEL'İN YENGELERİ, KENAN VE BÜLENT ARZIK'IN HALALARI, BARAN ALP VE ÜMİT YAĞLI'NIN KAYINVALİDELERİ ELİF TANKUT VEFAT ETTİ.
Son Güncelleme: 30.08.2022 12:32