|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ELİF SÖNMEZ YAŞ : 75
|Vefat Tarihi
|:
|08 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|SAMSAT SAHABE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE SAMSAT SAHABE MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|OSMAN AKINCI
|Yakınlığı
|:
|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5415724925
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|SAMSAT DOĞANCA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET SÖNMEZ'İN EŞİ ABDURRAHMAN,MAHMUT,YAKUP,BÜNYAMİN,RAMAZAN VE TALİP SÖMEZ'İN ANNELERİ ELİF SÖMEZ VEFAT ETMİŞTİR
Elif Sönmez Vefat Etti 08.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
08 Ocak 2022 Cumartesi 12:08
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